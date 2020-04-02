Премьеру «Топ Ган: Мэверик» отложили на декабрь из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/5db9ac2a-7583-11ea-9880-fa163e074e61_660.jpg Фото: Scott Garfield/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Paramount Pictures решила перенести премьеру фильма «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли. Таким образом продюсеры хотят избежать больших финансовых потерь во время проката из-за пандемии коронавируса.

О конкретной дате выхода картины, которая должна была появиться на больших экранах 24 июня, не сообщается, передаёт Reuters.

Фильм является продолжением известной картины «Лучший стрелок» 1986 года. В новой части рассказывается о встрече главного героя Пита «Мэверика» Митчелла (Том Круз) с Брэдли Брэдшоу, сыном его погибшего друга Ника Брэдшоу.

Как писал NEWS.ru, режиссёром «Топ Ган: Мэверик» выступил Джозеф Косински, известный по таким фильмам, как «Обливион» и «Трон: Наследие». В картине вместе с Томом Крузом роли исполнят Эд Харрис, Дженнифер Коннелли и Джон Хэмм.