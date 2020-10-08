Премьеру «Мира юрского периода – 3» перенесли на 2022 год

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Студия Universal Pictures перенесла релиз «Мира Юрского периода: Власть». Ранее премьера фильма планировалась на лето 2021 года, теперь новая часть трилогии выйдет в прокат только 10 июня 2022 года.

Сообщение об этом появилось в официальном Twitter франшизы.

Кроме того, в настоящее время съёмки фильма временно приостановлены на две недели из-за заражения коронавирусом нескольких участников съёмочной группы. Имена заболевших не сообщаются. Об этом написал на своей странице в Twitter режиссер картины Колин Треворроу. По его словам, такие меры предосторожности были прописаны в протоколах безопасности по COVID-19.

Работа на площадке находилась уже на финальной стадии и должна была занять не более трёх недель.

Сюжет фильма держится в тайне. Однако известно, что главным персонажам придётся разбираться с последствиями сиквела. Вторая часть картины закончилась тем, что динозавры вырвались на свободу и изменили привычный облик мира.

Как писал NEWS.ru кинокомпания Universal потратит $5 млн на меры профилактики коронавируса на съёмочной площадке фильма «Мир Юрского периода — 3». Работа над проектом после снятия запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией возобновилась 6 июля. Для продолжения съёмок студии ввела дополнительные меры безопасности. На площадке будут дежурить врачи, специалисты установят 150 станций с дезинфицирующими средствами и 60 дополнительных раковин. С членами съёмочной группы проведут тренинг по профилактике COVID-19, а само место работы будут регулярно чистить.