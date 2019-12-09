https://static.news.ru/photo/e9cbd16c-1a56-11ea-9425-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Чудо-женщина 1984» Фото: Warner Bros.

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала трейлер фильма «Чудо-женщина 1984».

Главную роль в киноленте по комиксам вселенной DC снова сыграет Галь Гадот.

Перемотаем плёнку в 1980-е годы! В новом приключении Чудо-женщине предстоит противостоять двум совершенно новым врагам: Максу Лорду и Гепарде, — говорится в описании к ролику.

Новых злодеев сыграют звезда Saturday Night Live Кристен Уиг и Педро Паскаль, известный по ролям в сериалах «Игра престолов» и «Нарко». Режиссёром картины выступила Пэтти Дженкинс, снявшая первый фильм о Чудо-женщине.

Как писал NEWS.ru ранее, компания Sony Pictures опубликовала финальный трейлер фильма «Вторжение» российского режиссёра Фёдора Бондарчука. Главные роли в киноленте исполнили Ирина Старшенбаум, Александр Петров и Риналь Мухаметов.