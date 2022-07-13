Появился трейлер детективного сериала «Капкан на судью» с Александром Домогаровым и Викторией Толстогановой. Премьера самой картины состоится в онлайн-кинотеатре KION 15 июля, после чего проект выйдет в эфире Первого канала. В основе сюжета история принципиального и честного судьи, у которого похищают дочь. Во время расследования выясняются тёмные стороны его прошлого.

Это история о душевных переживаниях человека — из-за определенных событий в его жизни он не находит себе места. Мой герой никак не может на них повлиять, это вне его компетенции. Он просто поставлен перед фактом и вынужден предпринимать хоть что-то, чтобы спасти близких и родных людей. На площадке сериала мы вместе с режиссером искали, как интереснее показать душевные терзания моего персонажа и к какой точке привести его сюжетную линию, — рассказал Домогаров.