Появился трейлер детективного сериала «Капкан на судью» с Александром Домогаровым и Викторией Толстогановой. Премьера самой картины состоится в онлайн-кинотеатре KION 15 июля, после чего проект выйдет в эфире Первого канала. В основе сюжета история принципиального и честного судьи, у которого похищают дочь. Во время расследования выясняются тёмные стороны его прошлого.
Это история о душевных переживаниях человека — из-за определенных событий в его жизни он не находит себе места. Мой герой никак не может на них повлиять, это вне его компетенции. Он просто поставлен перед фактом и вынужден предпринимать хоть что-то, чтобы спасти близких и родных людей. На площадке сериала мы вместе с режиссером искали, как интереснее показать душевные терзания моего персонажа и к какой точке привести его сюжетную линию, — рассказал Домогаров.
Режиссёр сериала — Ярослав Мочалов, роли исполнили также Александр Горбатов, Ангелина Загребина, Анна Завтур, Татьяна Лялина и Сергей Горошко.
Ранее стало известно, что компания Netflix и режиссёры братья Даффер намерены снять спин-офф сериала «Очень странные дела» (Stranger Things). Проект стал вторым у Netflix, преодолевшим 1 млрд часов просмотров.