Организаторы сообщили в Twitter, что на сцену торжественной церемонии выйдут такие артисты, как Джеймс Корден, Сигурни Уивер, Шайа ЛаБаф, Пенелопа Крус, Дайан Китон, Стив Мартин, Киану Ривз и Майя Рудольф.

The countdown continues! Announcing some more of this year's #Oscars presenters. pic.twitter.com/eohNx16hJr