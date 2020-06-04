Появился ролик с Человеком-пауком, раздающим защитные маски россиянам

Телеканал «360» опубликовал ролик с Человеком-пауком, который прибыл в Россию, чтобы раздать медицинские маски местным жителям. Таким образом журналисты решили напомнить о важности использования персональной защиты во время пандемии коронавируса.
По сюжету Человек-паук передвигается по жилым районам и застаёт врасплох тех, кто вышел на улицу без маски и перчаток. Он вручает неосмотрительным гражданам средство защиты и бежит дальше.
Даже супергерои носят маски, — говорит закадровый голос в видео.
Как писал NEWS.ru, американский актёр Мэттью Макконахи снял видео, на котором в образе ковбоя показал, как сделать защитную маску из подручных средств. Представившись борцом с коронавирусом Бобби Бандито, он создал для зрителей инструкцию, как смастерить повязку на лицо из шейного платка, фильтра для кофе и резинок.
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