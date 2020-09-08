Появились первые кадры из нового сезона «Мандалорца»

https://static.news.ru/photo/a19c8146-f1da-11ea-9172-fa163e074e61_660.jpg Фото: EW/twitter.com

Издание Entertainment Weekly опубликовало первые кадры из второго сезона сериала «Мандалорец» вселенной «Звёздных войн». Премьера намечена на 30 октября.

На кадрах, помимо Малыша Йоды и главного героя в исполнении Педро Паскаля, появились персонажи Джины Карано и Карла Уэзерса. Авторы проекта заявили, что в новых сериях будет введено ещё больше персонажей.

#TheMandalorian strikes back! After an Emmy-nominated first season, @StarWars series creator @Jon_Favreau and executive producer marvels at The Childâs fame and shares the first look at season 2. https://t.co/oiYGDJtdTo Story by: @JamesHibberd pic.twitter.com/rZDyMJpgFc — Entertainment Weekly (@EW) September 8, 2020

Ранее создатель «Мандалорца» Джон Фавро заявил, что компании Lucasfilm и ILM специально под своих сотрудников разработали технологии, которые позволили команде сериала заниматься постпродакшеном и визуальными эффектами удалённо, находясь в изоляции из-за пандемии коронавируса.

О том, что второй сезон «Мандалорца» выйдет в октябре, в начале года заявил Боб Айгер, ранее занимавший пост главы компании Disney. По его словам, с учётом успеха первого сезона зрителям стоит также ожидать большой рекламной кампании в поддержку продолжения шоу, писал NEWS.ru.