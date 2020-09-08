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Появились первые кадры из нового сезона «Мандалорца»

16:49, 08 сентября 2020 75
Фото: EW/twitter.com

Издание Entertainment Weekly опубликовало первые кадры из второго сезона сериала «Мандалорец» вселенной «Звёздных войн». Премьера намечена на 30 октября.

На кадрах, помимо Малыша Йоды и главного героя в исполнении Педро Паскаля, появились персонажи Джины Карано и Карла Уэзерса. Авторы проекта заявили, что в новых сериях будет введено ещё больше персонажей.

Ранее создатель «Мандалорца» Джон Фавро заявил, что компании Lucasfilm и ILM специально под своих сотрудников разработали технологии, которые позволили команде сериала заниматься постпродакшеном и визуальными эффектами удалённо, находясь в изоляции из-за пандемии коронавируса.

О том, что второй сезон «Мандалорца» выйдет в октябре, в начале года заявил Боб Айгер, ранее занимавший пост главы компании Disney. По его словам, с учётом успеха первого сезона зрителям стоит также ожидать большой рекламной кампании в поддержку продолжения шоу, писал NEWS.ru.

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