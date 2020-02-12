Издание Entertainment Weekly опубликовало кадры со съёмок фильма «Чудо-женщина: 1984» вселенной DC.
На опубликованных фотографиях исполнительница главной роли Галь Гадот появилась в компании актёра Криса Пайна. Кроме того, на снимках показаны артисты, сыгравшие роли соперников Чудо-женщины.
Новых злодеев в картине сыграют звезда Saturday Night Live Кристен Уиг и Педро Паскаль, известный по ролям в сериалах «Игра престолов» и «Нарко».
Как писал NEWS.ru, кинокомпания Warner Bros. опубликовала трейлер фильма «Чудо-женщина: 1984».
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