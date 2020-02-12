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Умерла актриса из Южной Кореи по имени Го Су Юнг. Ей было 24 года.

О кончине артистки рассказали представители пиар-компании Story J Company в Instargam. О причинах смерти в настоящее время не сообщается. Несколько дней назад Го Су Юнг попрощалась с этим миром и...