Последний твит Чёрной Пантеры из Marvel стал самым популярным в Сети

https://static.news.ru/photo/329f45b4-ea8a-11ea-a390-fa163e074e61_660.jpg Чедвик Боузман Фото: AMPAS/Global Look Press

Последний твит из аккаунта Чедвика Боузмана, исполнителя роли Чёрной Пантеры из картин по комиксам Marvel, в котором объявлялось о его смерти, стал самым популярным постом в социальных сетях. Он превзошёл сообщение экс-президента США Барака Обамы о событиях в Шарлоттсвилле 2017 года, которое тогда «лайкнули» более 4,3 млн раз.

Об этом сообщил Twitter вечером 29 августа, когда твит собрал более 6 млн лайков. В аккаунте Боузмана было размещено изображение актёра с заявлением, подтверждающим, что он проиграл четырёхлетнюю битву с онкологией в возрасте 43 лет.

Твит понравился больше всего. Дань уважения королю. #WakandaForever, — говорится в сообщении Twitter после новости о смерти актёра.

Most liked Tweet ever.



A tribute fit for a King. #WakandaForever https://t.co/lpyzmnIVoP — Twitter (@Twitter) August 29, 2020

Ранее NEWS.ru сообщал, что Чедвик Боузман умер у себя дома, в кругу семьи. Чёрной Пантере было 43 года. Последние четыре года он боролся с раком. Исполнитель бога Тота в фильме «Боги Египта» не смог справиться с болезнью, перед смертью у него была уже четвёртая стадия заболевания. Боузман играл роли супергероев в четырёх картинах вселенной Marvel.