«Понимал, что смерть рядом»: Баринов о последнем разговоре с Гаркалиным

Актёр Валерий Баринов раскрыл детали своего последнего разговора с Валерием Гаркалиным. Артист сообщил, что встретил коллегу незадолго до его госпитализации в больницу с коронавирусом и поинтересовался состоянием здоровья. В ответ Гаркалин махнул рукой, из чего Баринов сделал вывод, что «дела плохи». По мнению Баринова, Гаркалин «понимал, что смерть рядом». Об этом Валерий Баринов рассказал на прощании с Валерием Гаркалиным в учебном театре ГИТИСа, передаёт журналист NEWS.ru.

Валера — тот человек, которого невозможно заменить ни на экране, ни в жизни, ни в сердце, шрам от потери останется навсегда в сердце. В последний раз мы виделись до его попадания в больницу, я спросил, как здоровье. Он махнул рукой: «А». Вроде как хотел сказать: «Да не спрашивай». И я понял, что больше не надо ничего спрашивать, дела плохи. А он улыбался, воспринимал философски, — поделился Валерий Баринов.

Актёр добавил, что сам почти два месяца пролежал с тем же заболеванием, коронавирусом, в Коммунарке, где скончался Валерий Гаркалин. Баринов отметил профессионализм врачей, которые «вытащили» его «буквально с того света».

Я надеялся, что Валеру вытащат тоже. Но увы. Оказалось, врачи могут не всё, — заметил Валерий Баринов.

Артист добавил, что после смерти жены Екатерины и инфаркта Валерий Гаркалин «стал легче думать о смерти, понимал, что она совсем рядом». Баринов подчеркнул, что его покойный коллега и друг «достойно прожил жизнь, но только очень короткую для такого большого таланта».

Ранее актёр Влад Демченко рассказал, как смерть супруги Валерия Гаркалина «подкосила» артиста. По словам коллеги Гаркалина, именно после этого события у того из-за переживаний возник целый ряд тяжёлых заболеваний, которые в итоге не позволили ему справиться с последствиями заболевания коронавирусом.