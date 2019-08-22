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Социальная сеть «ВКонтакте» объявила о скорой премьере первого интерактивного хоррора в формате видеозвонков «Не ходи в поход». Одним из героев фильма станет непосредственно зритель, который сможет общаться с персонажами фильма с помощью видеозвонков, чатов и других функций.

Хоррор в формате видеозвонков — звучит ужасно захватывающе. По замыслу авторов, такой способ распространения контента поможет зрителю погрузиться в происходящее глубже, чем стандартный сеанс в кино. Мы уже успели протестировать проект: это действительно принципиально новый опыт для рынка развлечений, который находится на стыке сериала, игры и чат-бота, — рассказал креативный продюсер соцсети Евгений Терских.

По сюжету пять студентов отправляются в поход и находят заброшенную усадьбу. В этот момент с ними начинают происходить страшные события. Созданием ужастика занималась команда «ЧОZA Production». Как отмечают авторы, это первый подобный проект в России.

Пользователи в течение трёх дней будут получать видеозвонки, сообщения и фотографии от героев в режиме реального времени. Даже если юзер пропустит вызов, он сможет вернуться к истории в удобный для него момент, но из-за ситуативного формата пересмотреть видеозвонки не получится.

Интерактивный хоррор будет представлен эксклюзивно в мобильном приложении VK. Премьера проекта пройдёт утром 23 августа.

Ранее News.ru рассказал, что «ВКонтакте» объявила о новом назначении. Операционным директором социальной сети станет Сергей Кубасов.