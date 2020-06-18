Пользователь Reddit написал сюжет худшего фильма с участием Адама Сэндлера

https://static.news.ru/photo/3cd800f0-b17f-11ea-9b93-fa163e074e61_660.jpg Адам Сэндлер Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пользователь сайта Reddit расписал концепцию и сюжет для самого плохо фильма, в котором мог бы сыграть американский актёр Адам Сэндлер. Картина получила название Jacked Up.

В конце 2019 года Сэндлер в шутку заявил, что снимется в очень плохом фильме, если не победит на премии «Оскар» за роль в фильме «Неогранённые драгоценности» братьев Бена и Джоша Сэфди, напоминает Pedestrian. В итоге артист даже не получил номинацию, а новостей о его планах принять участие в заведомо неудачном кинопроекте пока не поступало.

Юзер Reddit разработал сюжет на основе 12 фильмов с актёром, с самыми низкими рейтингами, учтёнными агрегатором Rotten Tomatoes. Режиссёром должен стать Деннис Дуган, обладатель «Золотой малины» за «Таких разных близнецов», а автором сценария — Тим Херлихи, написавший «Никки, дьявол—младший».

По сюжету, персонаж Сэндлера предстаёт в роли личного тренера и продавца обуви по имени Джек Гудхарт. При этом он жена главного героя по имени Джанет. Супруги отправляются на эксклюзивный курорт в Коста-Рике, чтобы отметить 30-летие выпуска из школы. Во время отдыха террорист, которого играет Роб Шнайдер, устраивает погром со своей командой и берёт людей в заложники.

Как писал NEWS.ru, низкобюджетный фильм Unsubscribe («Отписаться») американского режиссёра Кристиана Нильссона стал лидером американского проката. Картину показали в пустом кинотеатре.