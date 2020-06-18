Американский режиссёр снял за $0 хоррор в Zoom, ставший лидером проката

Низкобюджетный фильм Unsubscribe («Отписаться») американского режиссёра Кристиана Нильссона стал лидером американского проката. Картину показали в пустом кинотеатре.
Нильссон
Они решили арендовать кинотеатр, чтобы удержать каждый доллар от продажи билетов, после чего вернуть потраченные деньги. Нильссон за один день написал сценарий фильма ужасов, затем его снимали в течение недели в видеочате приложения Zoom. По его словам, бюджет ленты
После завершения съёмок, Нильссон и Табач арендовали кинотеатр в городе Уэстгемптон-Бич штата Нью-Йорк, в котором выкупили каждое зрительское место, и показали Unsubscribe в пустом зале. Сеанс состоялся 10 июня.
Картина "собрала" в прокате $25 488, и информация об этом отобразилась на известном кассовом трекере Box Office Mojo. Позже Нильссон
Как писал NEWS.ru, поклонники трилогии «Назад в будущее» сняли ремейк второй части картины, находясь в изоляции из-за пандемии коронавируса. Над картиной трудились более 300 человек из девяти стран.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен