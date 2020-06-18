Американский режиссёр снял за $0 хоррор в Zoom, ставший лидером проката

https://static.news.ru/photo/f099f250-b17b-11ea-8df8-fa163e074e61_660.jpg Кристиан Нильссон и Эрик Табач Фото: Christian Nilsson/facebook.com

Низкобюджетный фильм Unsubscribe («Отписаться») американского режиссёра Кристиана Нильссона стал лидером американского проката. Картину показали в пустом кинотеатре.

Нильссон рассказал в Facebook, что идея возглавить прокат в стране ему пришла во время разговора с актёром и блогером Эриком Табачом, когда они пошутили о том, что любой фильм который выйдет на большие экраны во время пандемии возглавит рейтинг бокс-офиса.

Они решили арендовать кинотеатр, чтобы удержать каждый доллар от продажи билетов, после чего вернуть потраченные деньги. Нильссон за один день написал сценарий фильма ужасов, затем его снимали в течение недели в видеочате приложения Zoom. По его словам, бюджет ленты составил $0.

После завершения съёмок, Нильссон и Табач арендовали кинотеатр в городе Уэстгемптон-Бич штата Нью-Йорк, в котором выкупили каждое зрительское место, и показали Unsubscribe в пустом зале. Сеанс состоялся 10 июня.

Картина "собрала" в прокате $25 488, и информация об этом отобразилась на известном кассовом трекере Box Office Mojo. Позже Нильссон опубликовал ленту его на видеохостинге Vimeo.

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