300 поклонников в карантине по всему миру пересняли «Назад в будущее 2»

https://static.news.ru/photo/a6a4a726-7b34-11ea-a9f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Project 88/youtube.com

Поклонники трилогии «Назад в будущее» сняли ремейк второй части картины, находясь в изоляции из-за пандемии коронавируса. Над картиной трудились более 300 человек из девяти стран.

Фильм получил название «Проект 88», так он был разделён на 88 сцен по отдельным командам. Сидящие взаперти кинематографисты создали картину при помощи анимации, кошек, собак и даже бананов.

У каждой команды была одна неделя, чтобы закончить свою сцену, — говорится в описании к ролику.

Как писал NEWS.ru, поклонники студии Pixar Морган и Мейсон Макгрю выпустили кукольную версию третьей части мультфильма «История игрушек». Проект Toy Story 3 In Real Life представляет собой полное воссоздание оригинальной картины.