300 поклонников в карантине по всему миру пересняли «Назад в будущее 2»

Фото: Project 88/youtube.com

Некоммерческая организация American Cinematheque выпустила ранее не публиковавшийся короткометражный фильмы французского режиссёра Аньес Варды. Документальная лента получила название The Little Story of Gwen From French Brittany («Маленькая история Гвен из Бретани»).

Картина рассказывает о дружбе между Вардой и её подругой Гвен Деглис. Они познакомились в Париже в 1996 году, однако позже Деглис переехала в Лос-Анджелес, сообщает Dazed. Фильм был снят в...