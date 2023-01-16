Поцелуй с Гагариным, роман с Михалковыми: пять фактов о Джине Лоллобриджиде Итальянская актриса Джина Лоллобриджида, которую называли самой красивой женщиной мира, скончалась в возрасте 95 лет

Фото: Леонид Великжанин, Валентин Маст/ТАСС

Итальянская актриса Джина Лоллобриджида и первый человек, совершивший полет в космос, Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Юрий Алексеевич Гагарин (в центре)

16 января итальянская кинодива Джина Лоллобриджида умерла на 96-м году жизни. Ее путь был полон счастья и трагедий. Благодаря ролям в фильмах «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской богоматери» актриса прославилась на весь мир и получила славу самой красивой женщины мира. На пике успеха Лоллобриджида решила уйти из кино, но и на отдыхе постоянно заставляла говорить о себе: она вышла замуж в 79 лет за мужчину втрое младше себя, судилась с единственным сыном, мечтала дожить до 113 лет и на закате шокировала любовными откровениями о страстных романах с братьями Никитой Михалковым и Андреем Кончаловским. Пять фактов из бурной биографии звезды мирового кино — в материале NEWS.ru.

Поцелуй с Гагариным

В 1961 году министр культуры СССР Екатерина Фурцева удовлетворила личную просьбу итальянской актрисы, приехавшей в Москву на кинофестиваль, и устроила ей встречу с Юрием Гагариным. Оба тогда были в зените славы, и по СССР мгновенно поползли слухи о романе звезды экрана и первого космонавта мира.

Фото: Великжанин Леонид, Мастюков Валентин/ТАСС Первый в мире космонавт, Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Юрий Алексеевич Гагарин (справа) и итальянская актриса Джина Лоллобриджида

Однако по словам самой Лоллобриджиды, дальше невинного поцелуя в щеку, который успели запечатлеть фотографы, дело не зашло. Актриса вспоминала, что они просто гуляли по городу, разговаривали всю ночь, а на прощание Гагарин подарил Лоллобриджиде свою фотографию.

Роман с братьями Михалковыми

В 2020 году в интервью крупнейшей итальянской газете La Stampa артистка призналась, что главными мужчинами в ее жизни были братья Михалковы. Лоллобриджида не уточнила временной период, в течение которого длились ее романы с Никитой Михалковым и Андреем Кончаловским, но отметила продолжительность этих любовных связей.

Мужчина моей жизни? Занятно, но это два русских брата. Я была влюблена в старшего. Это очень красивые истории. Старший брат был еще и писателем. Я всегда выбирала тех, у кого в котелке что-то есть. Мы должны были пожениться, но потом он передумал, и что уж тут скажешь? Разве можно ему заявить, что так нельзя? Нет, конечно. И тогда я со злости закрутила роман с его младшим братом, — рассказала Джина Лоллобриджида.

Она добавила, что связь с Кончаловским не была разовой, а носила перманентный характер.

Фото: Константин Кижель и Федор Савинцев/ТАСС Президент Московского кинофестиваля Никита Михалков (на снимке справа) и знаменитая итальянская актриса Джинна Лоллобриджида (слева)

Он то и дело женился на какой-нибудь женщине, а потом приезжал сюда, чтобы возобновить роман со мной, но брал с собой в путешествие еще и жену. Оставлял ее в отеле и ехал ко мне. Таковы уж мужчины. Мы должны были снимать вместе фильм. Для меня это было самое важное, но и это всё не сложилось, и тогда я сказала: «Да иди ты к черту!» — объяснила актриса.

По словам актрисы, она «не хотела создать проблемы между братьями». При этом Джина призналась, что у нее «никогда не бывало столько врагов, которые бы так портили мою нормальную любовную жизнь, как русские».

Встреча с Фиделем Кастро

Творческий взлет актрисы пришелся на 1950–1960-е годы. После этого она заметно сбавила активность в кино и театре, сетуя на однообразные предложения продюсеров. Тогда Лоллобриджида увлеклась журналистикой и фотографией.

Ее самый известный опыт в роли акулы пера — интервью с Фиделем Кастро. В 1974 году Лоллобриджида приехала в Москву, где ее всегда принимали с особой теплотой, чтобы сфотографировать поэта Евгения Евтушенко. Пользуясь случаем, она направила в кубинское посольство в СССР письмо, адресованное лично Фиделю. И тот согласился принять актрису.

Через несколько дней Лоллобриджида уже летела в Гавану, прихватив «восемь камер, 200 пленок, десять пар новых джинсов, оператора, звукооператора и подружку-американку». Первая встреча актрисы с кубинским лидером произошла в его саду: та вспоминала, что загорала, будучи практически обнаженной, когда Кастро поздравил ее с прибытием на Кубу, «сделав вид, что не заметил, как я одета».

На протяжении 10 дней актриса-журналист расспрашивала политика о революции, отношениях с США и личной жизни. Кастро заверил ее, что женщины занимают в его жизни большое место, однако от ответа на вопрос о наличии жены ушел.

Брак с молодым

В 2006 году имя Лоллобриджиды прочно обосновалось на страницах таблоидов. 79-летняя актриса объявила о свадьбе с испанцем Хавьером Ригау-и-Рафолсом, который был младше избранницы на 57 лет. Но спустя два месяца стало известно, что бракосочетания не будет.

Однако в январе 2013 года Лоллобриджида «с изумлением», по ее словам, узнала, что в 2010-м Хавьер в Барселоне все-таки женился на ней... по доверенности. Молодой муж утверждал, что брак был оформлен с согласия невесты, которая просто «не хотела лично идти к алтарю, чтобы не привлекать внимания папарацци». Испанец настаивал на том, что его возлюбленная подписала все необходимые документы, а потом попросту забыла об этом.

Фото: Антон Тушин/ТАСС Итальянская актриса Джина Лоллобриджида перед вечеринкой в ее честь

Я хочу вам напомнить, что Джине 85 лет, — сказал он журналистам.

Лоллобриджида попыталась оспорить брак в суде, пообещав «уничтожить этого сукиного сына (супруга. — NEWS.ru)». Но итальянская Фемида встала на сторону Хавьера. Тогда единственный сын актрисы Андреа Милко Скофич, наблюдавший «лав-стори» матери со стороны, обратился в суд с просьбой позволить ему вести дела Джины.

Это не иск против нее, это попытка защитить ее от людей, которые пытаются отделить ее от семьи. Два года моя мать не позволяла ни мне, ни моему сыну повидаться с ней. Я беспокоюсь, — объяснил сын актрисы.

Это сильно обидело Лоллобриджиду. Она назвала поступок сына унизительным для себя, а римский суд подтвердил: пожилая женщина является вменяемой и адекватной.

Правда, совсем скоро этот же суд оценил состояние актрисы совершенно иначе.

Суд с сыном

В 2021 году Верховный кассационный суд Италии посчитал, что 94-летней легенде мирового кино необходим «куратор», который будет контролировать ее финансы и распоряжаться ее средствами. Опекуном был назначен бывший прокурор Палермо Антонио Ингрой.

Джина подала против сына ответный иск, в котором потребовала «не лишать ее радостей жизни и оставить право самой обеспечить себе спокойную старость».

Считаю, что суд должен дать мне спокойно провести остаток дней и умереть с тем, что у меня есть, — заявляла Лоллобриджида.

Состояние актрисы оценивали в 35 млн фунтов стерлингов. По мнению сына, на деньги его матери положил глаз новый фаворит актрисы, помощник Андреа Пьяццолла. Наследник звезды заподозрил его в воровстве антиквариата и последующей продаже раритетов на аукционах.

Изучив обстоятельства, суд частично ограничил актрису в свободе действий. Остаток жизни она провела на своей вилле, мечтая дожить, как ее тетя, до 113 лет.

Человек старится, когда ему нечем заняться. Я всегда при деле: фотографирую, леплю скульптуры, музицирую, слушаю пение своих птиц — наверное, в этом и есть секрет вечной молодости. Моя тетя умерла, когда ей было 113 лет. Так что я рассчитываю еще как минимум на 20 интереснейших лет, — говорила она.

Этой мечте Лоллобриджиды не суждено было сбыться. Зато актриса реализовала множество других, прожив длинную, насыщенную яркими событиями жизнь и навсегда оставшись в истории в качестве секс-символа мирового кино.