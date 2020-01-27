https://static.news.ru/photo/8bfec46c-4086-11ea-bfc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ben Rothstein/Keystone Press Agency

Американский комедийный боевик собрал за четыре дня 318,2 млн рублей.

Фильм Адиля Эль Арби и Билала Фалла является сиквелом лент «Плохие парни» и «Плохие парни 2», которые выходили в 1995 и 2003 годах. Боевик рассказывает о том, как детективы Лоури и Бернетт снова объединяются, чтобы противостоять наёмнику, жаждущему отомстить за смерть брата. Главные роли, как и в первых двух фильмах, исполнили Уилл Смит и Мартин Лоуренс.

На втором месте по сборам — российская комедия «Холоп», на третьем — также комедия «Марафон желаний», передаёт kinobusiness.ru.

Как писал NEWS.ru ранее, фильм «Холоп» режиссёра Клима Шипенко будут показывать в 37 кинотеатрах США и Канады. В некоторых кинотеатрах все места в зрительном зале были раскуплены ещё до премьеры, поэтому в Нью-Йорке, Филадельфии и Торонто введены дополнительные сеансы.