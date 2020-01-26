https://static.news.ru/photo/c095d668-3fd5-11ea-8314-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из фильма «Холоп» Фото: Централ Партнершип

Фильм «Холоп» режиссёра Клима Шипенко будут показывать в 37 кинотеатрах США и Канады.

В некоторых кинотеатрах все места в зрительном зале были раскуплены ещё до премьеры, поэтому в Нью-Йорке, Филадельфии и Торонто введены дополнительные сеансы. Картину будут показывать с 25 января до 2 февраля в 28 американских и канадских городах, передаёт ТАСС.

Мы ожидали большого интереса к фильму, поскольку он бил рекорды в России и за рубежом, но спрос у американских зрителей оказался даже выше ожидаемого. Сарафанное радио настолько хорошо работает, что зрители сами просят показать фильм в их городе или районе, — рассказал представитель дистрибьютеров Александр Беляков.

Как писал NEWS.ru ранее, фильм «Холоп» режиссёра Клима Шипенко, заработав 2,64 миллиарда рублей после четвёртого уик-энда, вырвался на второе место по кассовым сборам в истории российского кинопроката. Картина обогнала ремейк фильма «Король Лев», который получил 2,63 миллиарда в 2019 году и всё ещё опережает «Холопа» по числу зрителей