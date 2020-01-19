https://static.news.ru/photo/ef439b34-3af9-11ea-b96d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yellow, Black & White

Фильм «Холоп» режиссёра Клима Шипенко, заработав 2,64 миллиарда рублей после четвёртого уик-энда, вырвался на второе место по кассовым сборам в истории российского кинопроката.

Картина обогнала ремейк фильма «Король Лев», который получил 2,63 миллиарда в 2019 году и всё ещё опережает «Холопа» по числу зрителей. Рекорд в 2,9 миллиарда рублей держит спортивная драма «Движение вверх» Антона Мегердичева, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, Шипенко объяснил успех фильма тем, что многие зрители по нескольку раз посмотрели его в кино и посоветовали картину друзьям.