Фильм «Холоп» режиссёра Клима Шипенко, заработав 2,64 миллиарда рублей после четвёртого уик-энда, вырвался на второе место по кассовым сборам в истории российского кинопроката.
Картина обогнала ремейк фильма «Король Лев», который получил 2,63 миллиарда в 2019 году и всё ещё опережает «Холопа» по числу зрителей. Рекорд в 2,9 миллиарда рублей держит спортивная драма «Движение вверх» Антона Мегердичева, сообщает ТАСС.
Как писал NEWS.ru, Шипенко объяснил успех фильма тем, что многие зрители по нескольку раз посмотрели его в кино и посоветовали картину друзьям.
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