Пирс Броснан назвал Куриленко «красивой женщиной» и вспомнил о работе с ней

https://static.news.ru/photo/ca85f2b2-b5fe-11ea-8d29-fa163e074e61_660.jpg Пирс Броснан и Ольга Куриленко. Кадр из фильма «Человек ноября» Фото: Boss Collaboration

Звезда мирового кинематографа Пирс Броснан в разговоре с российскими журналистами вспомнил о совместной работе с артисткой и моделью Ольгой Куриленко над картиной «Человек ноября». Один из самых известных исполнителей роли Джеймса Бонда назвал актрису русско-украинского происхождения «красивой женщиной» и с восторгом высказался о её характере.

По словам Броснана, с Куриленко ему работалось очень «тепло». Он отметил, что у модели не только выдающаяся внешность, но и сильный характер. Однако разгадать за время общения с актрисой «загадочную русскую душу» голливудский актёр так и не смог.

Я снимался с Ольгой Куриленко и был в восторге от неё. Красивая женщина, умная, талантливая. А ещё у неё сильный характер. Конечно, я не заглядывал в душу, но русские люди очень религиозны, патриотичны. И это даёт им силу, — приводит слова Броснана издание argumenti.ru.

Как отметил американский артист с ирландскими корнями, по складу характера он похож на русских, поэтому у него никогда не возникало чувство неудобства при общении с ними.

Броснану 67 лет. Всемирную славу актёр заработал исполнением роли агента 007 в фильмах «Золотой глаз» (1995), «Завтра не умрёт никогда» (1997), «И целого мира мало» (1999) и «Умри, но не сейчас» (2002). Куриленко, в свою очередь, сыграла «девушку Бонда» в картине «Квант милосердия».

Как ранее передавал NEWS.ru, актриса, недавно переболевшая коронавирусом, в мае оказалась в центре скандала из-за поздравления с Днём Победы. В ответ на травлю со стороны украинцев из-за того, что считает «нашими» представителей всех республик бывшего СССР, артистка назвала себя славянкой.

Когда и это не помогло, 40-летняя уроженка Бердянска заявила, что по крови она относится к северо-западным соседям. «Девушка Бонда» добавила, что тест ДНК показал её принадлежность к другим странам, среди которых — Россия, Белоруссия и Польша.