«Перечеркнул все мои планы»: Ургант о решении не снимать его в «Елках — 9» Ургант заявил, что режиссер Кулик «уничтожил» его актерскую карьеру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий Иван Ургант не знал о том, что режиссер Евгений Кулик решил не приглашать его к участию в съемках фильма «Елки — 9», сообщает НСН. Артист с иронией отнесся к этой новости и заявил, что Кулик «вбил последний гвоздь в крышку его блестящей актерской карьеры». По словам Урганта, решение режиссера сильно нарушило его планы и теперь он «не знает, что делать».

Вы знаете, честно скажу, только что узнал от вас, что я не снимаюсь в этом году в «Елках». Буду сейчас пытаться выяснить, что делать <...> Евгений Кулик перечеркнул все мои планы. Видимо, в крышку гроба моей блестящей актерской карьеры вогнан последний гвоздь и на нем выцарапано слово «Евгений Кулик», — сказал Ургант.

Продюсер и один из авторов сценария к фильму «Елки — 9» Евгений Кулик ранее заявил, что появление героев Ивана Урганта и Сергея Светлакова не планировалось в новом фильме изначально. При этом, по словам актера, в новой части «Елок» сохранится концепция предыдущих фильмов.

До этого сообщалось, что Ургант, Светлаков и Дмитрий Нагиев покинули проект новогодней франшизы «Елки». Кулик тогда заявил, что «Елки—9» будут «принципиально новыми, смешными и свежими». На большие экраны девятая часть комедии выйдет 1 декабря.