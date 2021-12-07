«Это сговор»: режиссёр «Ёлок-8» об отказе кинотеатров взять фильм в прокат

Актёр и режиссёр фильма «Ёлки-8» Антон Богданов заявил в беседе с NEWS.ru, что ему неприятен отказ ряда киносетей взять в прокат с 16 декабря новогоднюю комедию с участием Ивана Урганта, Сергея Светлакова, Филиппа Киркорова и Ольги Бузовой из-за онлайн-премьеры, которая должна состояться на онлайн-платформе ivi 30 декабря. Богданов назвал сложившуюся ситуацию «сговором» и выразил уверенность, что «Ёлки» являются тем фильмом, который надо смотреть в кинотеатре, чтобы вместе с остальными зрителями «посмеяться хором» и «выгулять новые кроссовки».

Богданов рассказал NEWS.ru, что премьера комедии «Ёлки-8» в прокате, намеченная сейчас на 16 декабря, переносилась уже не один раз.

Мы отвечаем сугубо за творчество, а вопросы с прокатом решает целый отдел компании Bazelevs Тимура Бекмамбетова. У меня даже была кофта, где было написано «Ёлки: выход 16 декабря». Потом премьеру перенесли на 30 декабря. Ну, думаю, хозяин — барин. Потом опять на 16-е, а на платформе теперь 30-го, — рассказал Антон Богданов.

По информации режиссёра фильма «Ёлки-8», изначально планировалось, что новогоднюю комедию, которая традиционно ставит рекорды по кассовым сборам, должны были показать более тысячи кинотеатров. Богданов удивился отказу ряда киносетей — «Синема Парк», «Формула кино» и других — взять фильм в прокат. По его мнению, кинотеатры «обиделись и решили выступить в сговоре».

Для меня это удивительно. Видимо, у кинотеатров есть претензии, что очень маленькое «цифровое окно» (короткий, двухнедельный временной промежуток между премьерой в кинотеатрах и показом онлайн, из-за которого, по мнению прокатчиков, они могут потерять большую часть выручки. — NEWS.ru), и они немножко обиделись и решили выступить в сговоре, — предположил Богданов.

Режиссёр «Ёлок-8» отметил, что не намерен осуждать кого-либо. Он призвал компанию Bazelevs Тимура Бекмамбетова, онлайн-кинотеатр ivi, который является финансовым партнёром фильма, и другие кинотеатры найти устраивающее всех решение. Богданов подчеркнул, что «Ёлки» являются тем фильмом, который надо смотреть прежде всего в кинотеатрах, чтобы почувствовать атмосферу праздника. Также он напомнил, что эту новогоднюю комедию очень любят в регионах, где подписчиков онлайн-платформ меньше, чем в крупных городах. Богданов призвал не лишать зрителей любимого кино в Новый год.

Мне эта ситуация неприятна. Как актёру и режиссёру мне, конечно, хочется, чтобы как можно большее число кинотеатров взяли в прокат наш фильм. «Ёлки» — этот тот фильм, на который надо идти за атмосферой. Люди пьют шампанское, смеются в зале хором, обнимаются. Люди вышли в свет — у них красивое платье, им надо выгулять новые кроссовки. Кому они это покажут дома? Ну да, какой-то процент включит дома телевизор 30 декабря и будет смотреть. Но далеко не у всех есть ivi. И «Ёлки» всегда были региональным проектом, его любят регионы, а регионы не сильно болеют подписками на онлайн-платформы, им нужны кинотеатры, — выразил мнение режиссёр.

Ранее российские кинотеатры отказались взять в прокат фильм «Ёлки-8», снятый Bazelevs Тимура Бекмамбетова. Как сообщается, крупнейшие киносети опасаются, что не успеют собрать за 14 дней выручку до назначенной на 30 декабря даты онлайн-премьеры фильма на видеосервисе ivi. Картина должна была выйти на экраны кинотеатров 16 декабря, за две недели до Нового года.