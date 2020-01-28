https://static.news.ru/photo/5d0ab22c-41c8-11ea-8f97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Трансформеры/facebook.com

Кинокомпания Paramount Pictures запустила в производство два не связанных друг с другом сценария франшизы «Трансформеры».

Одним текстом занимается Джеймс Вандербилт, работавший над «Зодиаком» и «Загадочным убийством», сообщает Deadline.

Проект Вандербилта будет основан на спин-оффе мультсериала «Трансформеры» и получит название «Битвы Зверей». По сюжету трансформеры способны принимать форму диких зверей и динозавров.

Второй сценарий пишет Джоби Харольд, известный как соавтор «Меча короля Артура». Детали его проекта пока что не раскрываются, но, предположительно, сюжеты работ обоих сценаристов не будут пересекаться, что даст возможность Paramount развить несколько сюжетных линий во франшизе.

Как писал NEWS.ru, студия Paramount Pictures готовится к съёмкам новой части фильма «Могучие рейнджеры». Отмечается, что она станет перезапуском франшизы.