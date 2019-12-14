https://static.news.ru/photo/2a6ef8d8-1e9a-11ea-a655-fa163e074e61_660.jpg Фото: powerrangers.movie

Студия Paramount Pictures готовится к съемкам новой части фильма «Могучие рейнджеры». Отмечается, что она станет перезапуском франшизы.

Возглавлять проект будет автор сериала «Конец ***го мира» Джонатан Энтуистл. Написанием сценария займётся сценарист Патрик Берли. Одна из его последних работ это — «Кролик Питер 2». Дата старта съемок и выхода картины неизвестны, сообщает «Газета.ru».

Ранее NEWS.ru сообщал о планах Дэниела Крейга покинуть франшизу «Джеймса Бонда» после выхода новой части фильма «Не время умирать».