Студия Paramount Pictures готовится к съемкам новой части фильма «Могучие рейнджеры». Отмечается, что она станет перезапуском франшизы.
Возглавлять проект будет автор сериала «Конец ***го мира» Джонатан Энтуистл. Написанием сценария займётся сценарист Патрик Берли. Одна из его последних работ это — «Кролик Питер 2». Дата старта съемок и выхода картины неизвестны,
Ранее NEWS.ru сообщал о планах Дэниела Крейга покинуть франшизу «Джеймса Бонда» после выхода новой части фильма «Не время умирать».
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