Пачино, Де Ниро, Лето и Драйвер могут сняться в новом фильме Ридли Скотта

https://static.news.ru/photo/76aab68e-e39c-11ea-a450-fa163e074e61_660.jpg Аль Пачино Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Американские актёры рассматриваются на участие в актёрском составе в новом фильме британца Ридли Скотта. В настоящее время с ними ведутся.

В основу сценария картины легла книга американского автора Сары Гей Форден «Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности». Скотт планирует приступить к съёмкам после окончания работы над «Последней дуэлью» с Адамом Драйвером, Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном.

Книга рассказывает о Патриции Реджиани — бывшей жене креативного директора компании Gucci Маурицио Гуччи. Её отправили в тюрьму за организацию его убийства в 1995 году. Реджиани освободили в 2016 году за хорошее поведение, напоминает Deadline..

Ранее стало известно, что на роль Реджиани утвердили американскую певицу Стефани Джерманотту, известную как Леди Гага, писал NEWS.ru.