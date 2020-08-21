Пачино, Де Ниро, Лето и Драйвер могут сняться в новом фильме Ридли Скотта

Американские актёры рассматриваются на участие в актёрском составе в новом фильме британца Ридли Скотта. В настоящее время с ними ведутся.
В основу сценария картины легла книга американского автора Сары Гей Форден «Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности». Скотт планирует приступить к съёмкам после окончания работы над «Последней дуэлью» с Адамом Драйвером, Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном.
Книга рассказывает о Патриции Реджиани — бывшей жене креативного директора компании Gucci Маурицио Гуччи. Её отправили в тюрьму за организацию его убийства в 1995 году. Реджиани освободили в 2016 году за хорошее поведение,
Ранее стало известно, что на роль Реджиани утвердили американскую певицу Стефани Джерманотту, известную как Леди Гага, писал NEWS.ru.
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