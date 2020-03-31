https://static.news.ru/photo/c2837974-7380-11ea-9cd6-fa163e074e61_660.jpg Эндрю Джек Фото: Keith Hamshere/andrewjack.com

В Британии скончался 76-летний актёр Эндрю Джек, который сыграл майора Калуана Эматта в киноэпопее «Звёздные войны». У него был диагностирован коронавирус.

Он умер этим утром от COVID-19 в больнице Святого Петра в Чертси, — рассказала агент актёра Джилл Маккалоу.

По её словам, супруга актёра не смогла попрощаться с ним, поскольку находится на карантине в Австралии, сообщает РИА Новости.

Эндрю Джек снялся в двух эпизодах «Звёздных войн»: «Пробуждение силы» и «Последние джедаи». Он был известен как преподаватель сценической речи. Для серии фильмов «Властелин колец» он обучал актёров эльфийскому языку. Также работал с Робертом Дауни-младшим, Пирсом Броснаном и Кейт Бланшет.

Всего в Британии зафиксировано 25 474 случая заражения коронавирусом, умерли 1793 человека, излечились 179 человек.

NEWS.ru писал, что американский актёр Том Хэнкс вместе со своей супругой вернулся из Австралии, где проходил лечение от коронавируса. В настоящее время он соблюдает всеобщее требование о самоизоляции. Пара заразилась COVID-19 во время работы над фильмом об Элвисе Пресли. Они проходили лечение в больнице города Голд-Кост.