Четыре главных статуэтки южно-корейским «Паразитам» Пон Чжун Хо (лучший фильм, лучший иностранный фильм, лучшая режиссура, лучший оригинальный сценарий) — сенсация, конечно, но всё равно можно сказать, что американская киноакадемия в своём репертуаре, потому что никогда она не может без сенсаций. Такого ещё не было, чтобы Южная Корея побеждала и в «иностранной», и, тем более, в «американской» категории, а четыре приза — достаточно демонстративный перекос, что понял и режиссёр. Недаром в своих речах он воспел Скорсезе, Тарантино, Мендеса, сидевших напротив и почти ничего не дождавшихся.

Результат представляется именно политической демонстрацией, хоть и в рамках гламурного теле-шоу, и включает в себя многие аспекты внекинематографической повестки дня. Например, большинство академиков — явно за демократов, против Дональда Трампа и против торговых войн с Китаем. Будь их воля, несколько дней назад они бы дружно отправили президента в отставку. Символично, что финальную награду вручала 82-летняя Джейн Фонда, которая ещё 50 лет назад ходила на антивоенные демонстрации и ездила во Вьетнам. Да и сюжет «Паразитов» связан с антагонизмом богатых и бедных и огромным разрывом в доходах и образе жизни, достигшим критической отметки.

Джейн Фонда Chris Pizzello/Invision/AP/ТАСС

При этом художественные достоинства ленты, хотя и отмеченные в прошлом мае каннской «Золотой пальмовой ветвью», нельзя считать абсолютными. Многие отмечают её холодную просчитанность, вторичность и в целом тривиальность. Но к этому академикам не привыкать, бывали и более одиозные победители — только есть подозрение, что через 5-10 лет сенсационную картину вспомнят только специалисты, а вот «Однажды... в Голливуде», например, весь мир будет смотреть и пересматривать.

Хоакин Феникс (лучшая мужская роль, «Джокер») отличился прочувствованным, продуманным и неожиданным выступлением со сцены. Сыграв на экране маньяка-убийцу, в жизни он заговорил о необходимости глобального добра, о человечестве как всего лишь составной части нашей планеты, а не её владельце и безответственном пользователе. Вероятно, его выступление поднимет рейтинг трансляции, притом что не наведёт на сравнения с Гретой Тунберг: он умнее и честнее.

Рене Зеллвегер (лучшая женская роль, «Джуди») всё-таки получила свой приз — по заслугам, а не по соображениям политкорректности — и тоже вела себя раскованно, посвятив его Джуди Гарланд, у которой не было «Оскара» и которой Голливуд сильно испортил жизнь. Вообще большая часть не самых главных статуэток попала в хорошие руки и соответствует сделанным заранее прогнозам. Справедливо ли, что у Брэда Питта до сих пор не было актёрской награды? А теперь она есть, и за роль как раз доброго человека, каскадера и фантазёра («Однажды... в Голливуде»). Лора Дерн («Брачная история») воплотила хроническую неприязнь многих американцев к слишком хорошо оплачиваемым адвокатам, провоцирующим беззаконие.

Рене Зеллвегер Nick Agro/AdMedia/Global Look Press

«1917», считавшийся фаворитом церемонии, получил лишь технические призы, зато не обошли оператора Роджера Дикинса, и сценарий «Кролика Джоджо», написанный Тайкой Вайтити по книге Кристины Лененс, не будучи новым словом в драматургии, тем не менее, остроумно и добродушно рассказывает о гуманизме в сложной жизненной ситуации ребёнка, воспитанного гитлерюгендом. Характерно, что в этом году академики все акценты поставили на гуманитарные ценности, на свободу самовыражения, а не безликую политкорректность. Похоже, она уже всем набила оскомину. Благожелательность всех участников церемонии не казалась искусственной, и это тоже своего рода протест против сложившейся в Америке политической ситуации, против грубости и агрессии консьюмеризма.

Церемония была короче, чем обычно, за счёт отсутствия ведущих на ней не было глупых шуток, весь юмор сосредоточился в рассматривании женских платьев на красной дорожке. Одно из них, очень пёстрое и с кринолином, было на мужчине — впрочем, не впервой. Но, пожалуй, впервые проявился столь дурной коллективный вкус местных модельеров. Подавляющее большинство актрис, одетых в розовое разных оттенков, словно нарочно выставили напоказ недостатки своих фигур. Зачем кринолин певице, откровенно страдающей ожирением? Зачем она в бело-розовом? Тоже из солидарности с некоторыми домашними животными, по примеру Хоакина Феникса, призвавшего не отнимать у коров молоко, предназначенное телятам?

С другой стороны, скучным всё это не назовешь. Прошедший «Оскар» действительно дал пищу для размышлений — и критикам, и зрителям, и самим академикам.