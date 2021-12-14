«Ощущение надёжности»: Долин объяснил традицию смотреть новогодние фильмы

Россияне пересматривают в Новый год советские фильмы, потому что хотят вернуться в прошлое, вызвать приятные семейные ассоциации, объяснил кинокритик Антон Долин. В интервью изданию Sobesednik.ru он рассказал, что старые киноленты являются таким же атрибутом праздника, как и новогодняя ёлка.

Люди иногда потребляют культуру, потому что они хотят узнать что-то новое, но чаще они её потребляют, чтобы испытать то, что уже испытывали. Это даёт ощущение надёжности. Эта потребность особенно ощущается в праздник, — сказал Долин.

Он объяснил, что любовь, например, к «Иронии судьбы» вызвана тем, что в детстве большинства взрослых россиян не было голливудских фильмов, а потом они показывали любимые картины детям. Долин добавил, что для российского проката выгоднее всего именно новогодние каникулы: десять дней все смотрят российские фильмы, так как больше нечем заняться и заканчиваются деньги.

Ранее крупнейшая в мире база данных о кинематографе Internet Movie Database (IMDb) опубликовала рейтинги самых популярных фильмов и сериалов 2021 года. Лидером среди фильмов стала «Дюна» Дени Вильнёва, а среди сериалов — проект «ВандаВижн». В пятёрку самых популярных фильмов также попали картины «Отряд самоубийц: Миссия навылет», «Вечные», «Мортал Комбат», «Лига справедливости Зака Снайдера». В число наиболее популярных сериалов вошли «Локи», «Игра в кальмара», «Сокол и Зимний солдат» и «Бриджертоны».