«Опоздали они на этот поезд»: Вдовиченков оценил выкуп «Бумера» Netfliх

Российский актёр театра и кино Владимир Вдовиченков в беседе с NEWS.ru оценил покупку американским стриминг-сервисом Netflix двух частей фильма «Бумер», в которых он исполнил одну из главных ролей. Заслуженный артист РФ считает, что на Западе слегка припозднились — лет так на 20.

Я отношусь к этому очень просто. Вы знаете, сколько на Netflix всякого говна? Поэтому все эти покупки — это всё разговоры. Они платят тысячу долларов за картину и набирают просто контент, который популярен в странах, в которых они в общем это показывают. И это совсем не показатель, вот поверьте мне, — сказал Вдовиченков.

Актёр считает, что Netflix уже «опоздал на этот поезд». Более того, по мнению артиста, американцы не станут смотреть его, так как не любят тратить время на фильмы без озвучки.

Когда все верещат от радости, что «вау, мы с Netflix работаем», это ни о чём вообще не говорит. Это не говорит о признании нашего кино где-то на Западе и не говорит о том, что вот, наконец, вся американская аудитория нас полюбит. Им всё равно. Американцы не смотрят фильмы, которые не озвучены. Половина [контента на] Netflix идёт просто с субтитрами. Это всё «домашние радости», — считает исполнитель главной роли.

Безусловно, отметил Вдовиченко, фильм он считает хорошим и достойным внимания зрителя. Однако прошло уже 20 лет, а Netflix только сейчас принялся разбираться в популярных картинах российского кинематографа.

20 лет прошло. Что теперь, радоваться, чепчики бросать? Фильм-то, конечно, неплохой. И я сейчас говорю только за так называемое признание нас Netflix. Ребят, да опоздали они на этот поезд уже. <...> Они скупают сейчас всё что ни попадя. А теперь, наверно, решили, что всё-таки лучше покупать популярные картины. Половина наших сериалов уже там, — заметил Вдовиченков.

При этом актёр признался, что и сам подписан на Netfliх, однако с трудом находит там интересный для него контент.

Я подписан на Netfliх и всегда пытаюсь там лихорадочно что-то найти. Как правило, в 90% случаев там какой-то непонятный шлак. Поэтому и аудитория Netflix падает, — заключил он.

Ещё будучи студентом ВГИКа Владимир Вдовиченков стал набирать популярность, как актёр. Немаловажную роль в этом становлении сыграл и фильм «Бумер», в котором он исполнил роль Кости (Кота). Он и ещё три бандита по сюжету обнаруживают «слежку» за собой. В жизни без правил им нет пути назад, и они на чёрном автомобиле марки BMW (бумер) уносятся подальше от Москвы.

Ранее стало известно, что Netflix добавит в библиотеку две части российского «Бумера» Петра Буслова. Обе части выйдут на стриминге 20 июня. Название фильмов перевели как Bimmer. Это аналог названия марки, который используют за рубежом. Известно, что его придумали в Великобритании, где мотоциклы BMW местного производства называли Beezer, а немецкого — Bimmer.