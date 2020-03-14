https://static.news.ru/photo/f716987a-65fb-11ea-afd2-fa163e074e61_660.jpg Ольга Остроумова и Валентин Гафт Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Советский и российский актёр Валентин Гафт перенёс инсульт в начале августа 2019 года и с тех пор не появлялся на публике. Ольга Остроумова, 72-летняя супруга актёра, рассказала, что Гафт постепенно восстанавливается и находится в здравом уме.

Остроумова поделилась некоторыми подробностями о состоянии мужа в эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ. По её словам, Гафт слышит и понимает всё, что ему говорят окружающие.

Всё потихоньку налаживается. Медленно, конечно, но и на том спасибо. Постепенно, понемногу восстанавливается <...> Разум у него соображает, он всем передаёт привет, — сообщила супруга актёра.

Остроумова отметила, что несмотря на то, что ей надо ухаживать за мужем, она находит время для визитов к внукам и для выступлений в театре.

Как сообщал NEWS.ru, Валентин Гафт попал в реанимацию с инсультом 7 августа 2019 года. СМИ сообщили, что актёра парализовало, однако Ольга Остроумова эту информацию опровергла.