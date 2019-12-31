https://static.news.ru/photo/7787c37a-2ba1-11ea-8cda-fa163e074e61_660.jpg Иван Охлобыстин Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал участие своей коллеги по сериалу «Интерны» в фильме «Текст».

По словам Охлобыстина, шумиха вокруг эротической сцены с Асмус в картине могла быть вызвана создателями ленты, сообщает РИА Новости.

Она дурочка, может быть, принимала участие в том, чего не понимала. Я знаю её по сериалу «Интерны» — она трудолюбивая и целомудренная девочка. В ней нет гнили, — сказал артист.

Актёр заявил, что не собирается смотреть «Текст», потому что наслышан, что фильм «никакой», и он не хочет разочаровываться, увидев там свою коллегу.