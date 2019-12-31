Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал участие своей коллеги по сериалу «Интерны» в фильме «Текст».
По словам Охлобыстина, шумиха вокруг эротической сцены с Асмус в картине могла быть вызвана создателями ленты,
Она дурочка, может быть, принимала участие в том, чего не понимала. Я знаю её по сериалу «Интерны» — она трудолюбивая и целомудренная девочка. В ней нет гнили, — сказал артист.
Актёр заявил, что не собирается смотреть «Текст», потому что наслышан, что фильм «никакой», и он не хочет разочаровываться, увидев там свою коллегу.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Кристина Асмус
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