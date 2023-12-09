Михалков высказался об идее запретить «Слово пацана» Михалков назвал большой глупостью призывы запретить сериал «Слово пацана»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Михалков

Призывы запретить или ограничить показ сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» являются огромной глупостью, заявил председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков на пресс-конференции в Минске. По его словам, которые приводит ТАСС, картина является по-настоящему мощной и раскрывает суть исторической правды, которую необходимо демонстрировать.

Я считаю, что это огромная глупость. Это очень мощная картина, это правда. И если ваши дети, посмотрев на это, станут такими [как отрицательные персонажи сериала], значит, вы — говно-родители. А то, что показывают то, что было [на самом деле], то людям надо понимать и объяснять — вот что было, чего не должно [было] быть, — сказал он.

Михалков назвал режиссера картины Жору Крыжовникова очень талантливым и добавил, что он создал «настоящее кино, которое волнует». По мнению кинематографиста, шум вокруг сериала этим и объясняется.

Депутат Госдумы Наталья Орлова ранее заявила, что Роскомнадзор не выявил нарушений закона в «Слове пацана». По ее словам, в ответе ведомства говорится, что многосерийный фильм распространяется со знаком «18+», а анализ первых пяти серий показал, что нарушений законодательства Российской Федерации в сериале нет. Парламентарий добавила, что сериал еще не смотрела, но теперь обязательно с ним ознакомится.