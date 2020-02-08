https://static.news.ru/photo/2fa65480-4a24-11ea-8e42-fa163e074e61_660.jpg Фото: PLANET PHOTOS

Последний сезон мистического сериала разобьют на две части.

Один из самых успешных проектов Netflix, вышедший в 2016 году, решили немного продлить и добавить к финальному сезону ещё несколько серий. Причины такого решения не до конца ясны. По одной из версий, сценаристы просто не вписываются в хронометраж, по другой — стриминговая платформа хочет заработать ещё больше на любимом зрителями сериале, пишет Wegotthiscovered.

Таким же образом поступили в Marvel, заканчивая «Мстителей» — последнюю часть супергеройской саги разделили на «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал».

Как писал NEWS.ru ранее, компания Netflix открыла данные с 2015 по 2020 год о фильмах и сериалах, которые подверглись частичной цензуре или были запрещены к показу в некоторых странах по требованию их правительств.