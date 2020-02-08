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Компания Netflix открыла данные с 2015 по 2020 годы фильмов и сериалов, которые подверглись частичной цензуре или были запрещены к показу в некоторых странах по требованию правительства. Об этом сообщил портал Variety.

Иногда мы были вынуждены удалить определённые фильмы или их эпизоды, в некоторых странах, из-за требований со стороны правительства, — сообщили в компании.

Так компания была вынуждена удалить эпизод шоу «Патриотический Акт с Хасаном Минхаджем», снятый в Саудовской Аравии, так как власти нашли моменты критикующие режим страны.

По требованиям властей Сингапура были удалены эпизоды сериалов и фильмов или запрещены показы: «Последнее похмелье», «Одурманивающая готовка» (Cooking on High) и «Disjointed», «Легенда о 420», а также фильм Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа».

Вьетнамское управление телерадиовещания и электронной информации (ABEI) запретило к показу фильм Стэнли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка». В Новой Зеландии назвали «нежелательным» к просмотру документальный фильм «Мост». А жители Германии не смогли увидеть известный фильм Джорджа Ромеро «Ночь живых мертвецов».

Этот список компания решилась опубликовать впервые из-за новой политики прозрачности. Netflix планирует ежегодно публиковать информацию об отмене фильмов и шоу, санкционированной правительством.

Ранее NEWS.ru писал о том, что компания Netflix подала в Верховный суд Бразилии жалобу о запрете комедии на религиозную тематику «Первое искушение Христа». Суд признал, что фильм не может оскорбить чувства верующих и разрешил его к показу.