https://static.news.ru/photo/1a0a759c-33c3-11ea-ae9f-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Первое искушение Христа» Фото: Netflix

Верховный суд в Бразилии снял запрет на показ комедии «Первое искушение Христа».

Стриминговый сервис Netflix, выпустивший фильм, подал жалобу и добился своего — в инстанции признали, что решение нижестоящего суда нарушает право на свободу слова и конституцию страны, сообщает Guardian.

В суде пояснили, что у юмора отсутствует «магическая сила, которая может подорвать ценности христианской веры, существующей более двух тысяч лет».

Студия Porta dos Fundos, занимавшаяся производством картины, заявила, что её цель — веселить людей, её сотрудники не собираются терпеть любую цензуру и проявление жестокости в свой адрес.