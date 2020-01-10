Кадр из фильма «Первое искушение Христа» Кадр из фильма «Первое искушение Христа» Фото: Netflix

Верховный суд в Бразилии снял запрет на показ комедии «Первое искушение Христа».

Стриминговый сервис Netflix, выпустивший фильм, подал жалобу и добился своего — в инстанции признали, что решение нижестоящего суда нарушает право на свободу слова и конституцию страны, сообщает Guardian.

В суде пояснили, что у юмора отсутствует «магическая сила, которая может подорвать ценности христианской веры, существующей более двух тысяч лет».

Студия Porta dos Fundos, занимавшаяся производством картины, заявила, что её цель — веселить людей, её сотрудники не собираются терпеть любую цензуру и проявление жестокости в свой адрес.

Как сообщал NEWS.ru, на сайте Change.org появилась петиция с требованием удалить фильм. В пояснении говорится, что авторы проекта оскорбили всех христиан и обязаны публично опровергнуть то, что Иисус был геем. Петиция собрала уже более 2,3 млн подписей. Позже судья в Рио-де-Жанейро вынес решение снять картину с показа.

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