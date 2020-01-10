Верховный суд в Бразилии снял запрет на показ комедии «Первое искушение Христа».
Стриминговый сервис Netflix, выпустивший фильм, подал жалобу и добился своего — в инстанции признали, что решение нижестоящего суда нарушает право на свободу слова и конституцию страны,
В суде пояснили, что у юмора отсутствует «магическая сила, которая может подорвать ценности христианской веры, существующей более двух тысяч лет».
Студия Porta dos Fundos, занимавшаяся производством картины, заявила, что её цель — веселить людей, её сотрудники не собираются терпеть любую цензуру и проявление жестокости в свой адрес.
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