«Оскар-2021»: ожидания и сюрпризы

https://static.news.ru/photo/e6957c1a-a663-11eb-bfa7-96000091f725_660.jpg Фото: EPA/ТАСС

В ночь на 26 апреля в Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения премии Американской киноакадемии «Оскар». Впервые до отбора были допущены фильмы, которые не было в широком прокате и демонстрировались публике только онлайн. Кроме того, награждения лауреатов прошли сразу на двух площадках: на сцене домашнего кинотеатра киноакадемии Dolby Theatre и в зале вокзала Union Station в Лос-Анджелесе, сообщается на сайте Академии.

На престижную награду претендовали фильмы и актёры, уже получившие немало почётных премий. Однако наличие наград ещё не гарантирует признания Американской киноакадемии.

Главным фильмом года ожидаемо стала «Земля кочевников» Хлои Чжао. Драма повествует о людях, которые, потеряв работу, скитаются в поисках лучшей жизни. За работу над этой картиной Чжао была признана лучшим режиссёром, став второй женщиной, получившей награду в этой номинации. У этого фильма не было конкурента по уже полученным наградам. В числе наград «Земли кочевников» есть «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля, премия зрительских симпатий Кинофестиваля в Торонто, премия BAFTA, «Готэм», «Независимый дух» и «Золотой глобус».

«Лучшим иностранным фильмом» признана комедийно-драматическая картина «Ещё по одной» Томаса Винтерберга. Картина является совместным производством Дании, Нидерландов и Швеции. Лента получила уже 40 наград, в том числе «Сезар», BAFTA, четыре премии Европейской киноакадемии и пять премий «Роберт» Датской киноакадемии.

Премии за лучший оригинальный сценарий была удостоена Эмиральд Феннел за её дебютный фильм «Девушка, подающая надежды», отснятый всего за 23 дня. В центре истории — стремление главной героини отомстить за свою лучшую подругу, ставшую жертвой изнасилования.

«Оскар» в номинации «лучший актёр» получил Энтони Хопкинс за роль в фильме «Отец». Картина также победила в номинации «Лучший адаптированный сценарий». Для 83-летнего актёра это уже вторая статуэтка. Первую он получил за роль маньяка Ганнибала Лектера в «Молчании ягнят». Ожидалось, что киноакадемики вручат «Оскар» актёру Чедвику Боузману за роль в фильме «Ма Рейни: Мать блюза», скончавшемуся от болезни в 2020 году на 44-м году жизни.

Лучшей актрисой стала Фрэнсис МакДорманд за роль кочевницы Ферн в фильме «Земля кочевников». Она принесла фильму третью статуэтку. При этом она не считалась явным фаворитом своей номинации.

Премию «Лучший актёр второго плана» присудили Дэниэлю Калую за роль Фреда Хэмптона в картине «Иуда и чёрный мессия». Лучшей актрисой второго плана была признана Юн Ё-джон за роль бабушки в «Минари». Юн стала первой корейской актрисой, получившей «Оскар».

Главным сюрпризом этой церемонии стало то, что темнокожие актёры не получили «Оскаров» ни за лучшую мужскую, ни за лучшую женскую роль.

Лучшим анимационным фильмом стал фильм «Душа» студии Pixar. Он также получил награду за лучшую музыку. Кроме того, ранее мультфильм стал обладателем двух «Золотых глобусов» и двух премий Британской киноакадемии.

Фрэнсис Макдорманд (Земля кочевников) imdb.com Земля кочевников imdb.com Юн Ё-джон (Минари) imdb.com Дэниэл Калуя (Иуда и черный мессия) imdb.com Энтони Хопкинс (Отец) imdb.com Ещё по одной imdb.com Эмералд Феннел (Девушка, подающая надежды) imdb.com Душа imdb.com Два далеких незнакомца netflix.com Колетт imdb.com Мой учитель-осьминог netflix.com

Как сообщалось ранее, в США обнародовали критерии инклюзивности для «Оскара». С 2024-го им должны соответствовать ленты, претендующие на победу в номинации «Лучший фильм». Стандарты обяжут режиссёров минимум одного из ведущих или значительных актёров второго плана выбирать из слабо представленных расовых и этнических групп. Советский и российский режиссёр Никита Михалков назвал новые требования для кинопремии «зеркальной дискриминацией» и заявил, что не готов следовать изменённым правилам для получения статуэтки. По его словам, изменённый регламент похож на «нравственное бешенство».