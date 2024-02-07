Оби-Ван Кеноби сыграет русского графа: что за сериал «Джентльмен в Москве»

Фото: Lucasfilm/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Юэн Макгрегор в роли Оби-Вана Кеноби

Юэн Макгрегор будет играть главную роль в новом сериале от кинокомпаний Paramount+ и Showtime. Что за сериал «Джентльмен в Москве», кто еще там играет, на какой книге основан сериал?

Что за сериал «Джентльмен в Москве»

Сюжет сериала разворачивается вокруг вымышленного российского графа Александра Ильича Ростова. Через некоторое время после революции в России его арестовывают и судят большевики в Москве. Суд отказывается его расстрелять и определяет под домашний арест в «Метрополе». Отель, из которого его не выпускают, становится ему домом на ближайшие три десятилетия — от Гражданской войны до начала холодной войны.

Исполнительным продюсером сериала стал британец Том Харпер, а на роль режиссера был выбран Сэм Миллер. Он известен по таким телесериалам, как «Черное зеркало» (2023), «Сквозь снег» (2020), «Сорвиголова» (2018).

Кто играет в сериале «Джентльмен в Москве»

Изначально The Hollywood Reporter сообщил, что главную роль в сериале исполнит Кеннет Брана. Однако позже стало известно, что играть будет Юэн Макгрегор, известный по роли Оби-Вана Кеноби в «Звездных войнах».

Ради роли в фильме Макгрегор отрастил усы. Он рассказал Screen Daily, что в начале истории у графа Ростова огромная растительность под носом, однако со временем ему пришлось подстричься.

Какая актриса играет в сериале «Джентльмен в Москве»

В паре с Макгрегором будет играть американская актриса Мэри Элизабет Уинстед.

Уинстед ранее играла в таких фильмах, как «Хищные птицы: потрясающая история Харли Квинн» (2020), «Кловерфильд, 10» (2016), «Человек — швейцарский нож» (2016) с Элайджей Вудом, «Нечто» (2011), «Доказательство смерти» (2007) Квентина Тарантино и других. Она также снималась у российского режиссера Тимура Бекмамбетова в фильме «Президент Линкольн. Охотник на вампиров».

Уинстед играет Анну Урбанову — женщину, которая приходит к графу Ростову в его домашнее заключение, чтобы попросить о важной услуге.

На какой книге основан сериал «Джентльмен в Москве»

Британско-американский сериал основан на одноименном романе американского автора Амора Тоулза. Книга была опубликована в 2016 году.

Автор рассказал NPR, что идея романа пришла ему в голову, когда он жил в отеле в Женеве — из года в год он замечал в отеле одни и те же лица. По словам Тоулза, он решил «соединить роскошные комнаты отеля с идеей ночных арестов и заключения». В романе граф — человек дворянского воспитания, запертый на десятилетия в отеле — учится наблюдать мир, обретает семью и переживает целые исторические эпохи, не выходя за порог.

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