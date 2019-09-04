https://static.news.ru/photo/561f60ae-cf25-11e9-aae5-fa163e074e61_660.jpg Кадр из мультфильма «Дитя погоды» Фото: Кинокомпания ВОЛЬГА

Специальный предпремьерный показ новой японской аниме-картины «Дитя погоды» состоится в Москве в рамках фестиваля Comic Con Russia 2019. Автором проекта является мастер аниме Макото Синкай.

Его предыдущий проект «Твоё имя» установил рекорд по кассовым сборам среди японских фильмов в мировом прокате, пишет Ридус . Кроме того, режиссёр получил 14 премий и 22 номинации на престижных кинофестивалях.

Картина «Дитя погоды» выдвинута от Японии на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». На родине фильм собрал в прокате уже $100 млн.

Сюжет ленты разворачивается вокруг девушки с необычными способностями и её возлюбленного. Пара знакомится в Токио под проливным дождём. Он хочет начать новую жизнь в большом городе, а она никогда не унывает и может менять погоду.

В российский прокат «Дитя погоды» выйдет 31 октября.

Фестиваль, который пройдёт в московском выставочном центре «Крокус Экспо» с 3 по 6 октября, посетит ряд специальных гостей. Одним из них станет Эндрю Скотт, знакомый зрителям по роли Джима Мориарти в сериале «Шерлок», писал News.ru.