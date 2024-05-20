Новый фильм Гая Ричи возглавил российский кинопрокат Фильм «Министерство неджентльменских дел» возглавил прокат в РФ и СНГ в выходные

Фото: Пресс-служба «Вольга»

Съемки фильма «Министерство неджентльменских дел»

Новый фильм режиссера Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» возглавил российский кинопрокат, сообщает портал kinobusiness.com. По его данным, картина с Генри Кавиллом в главной роли заработала в России и СНГ 122,1 млн рублей за прошедшие выходные.

На втором месте оказалась фантастическая кинолента «Сто лет тому вперед», собрав 56 млн рублей. Картина несколько недель сохраняла первую позицию в прокате. Далее следует «Планета обезьян: Новое царство». Ее сборы в странах СНГ без РФ и Белоруссии — 35,3 млн рублей.

Четвертую позицию занял фильм «Воображаемые друзья», собрав в странах СНГ 18 млн рублей также без учета России и Белоруссии. Пятерку лидеров замыкает «Огненный лис», который собрал 17,5 млн рублей.

«Министерство неджентельменских дел» основано на книге британского документалиста, историка и писателя Дэмиэна Льюиса. Произведение носит название «Министерство неджентльменской войны: как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции». Оно посвящено специальному отряду диверсантов, действовавших в тылу немецких войск на протяжении Второй мировой войны.

Издание Varity оценило работу Кавилла в фильме. Журналисты отметили очарование и образ героя, роль которого исполняет звезда.