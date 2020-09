Новый «Борат» выйдет в октябре

https://static.news.ru/photo/6f622bf8-0329-11eb-b654-fa163e074e61_660.jpg Фото: imdb.com

Продолжение комедийного фильма «Борат» выйдет в октябре. Картину выпустят на стриминговой платформе Amazon Prime Video незадолго до дня выборов в США.

Картину покажут в 240 странах. Это первая крупномасштабная картина, которую сняли в период изоляции, введённой в связи с пандемией коронавируса, отмечает Deadline.

Создатели ленты ранее раскрыли название новой части картины. Проект назвали Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan («Борат: Подарок порнографической мартышки вице-премьеру Михаилу Пенсу в пользу недавно сократившегося народа Казахстана»).

Британец Саша Барон Коэн снял ленту тайно и успел представить отрывок студиям и дистрибьюторам. Предполагается, что главный герой будет считать себя знаменитостью после успеха первого фильма и попытается скрыться, притворившись другим человеком.

Предыдущий полнометражный фильм о приключениях казахстанского журналиста Бората Сагдиева вышел в 2006 году и назывался «Борат: Изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана». В новой картине главную роль снова исполнит Коэн.

В августе артиста заметили на съёмках в образе Бората Сагдиева. Он участвовал в сцене, где едет по одной из улиц Лос-Анджелеса, писал NEWS.ru.