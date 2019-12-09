https://static.news.ru/photo/5b3ab0a0-1a6d-11ea-8644-fa163e074e61_660.jpg Николас Кейдж Фото: Jayne Russell/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский актёр Николас Кейдж был одним из кандидатов на роль Супермена.

Марк Гуггенхайм, шоураннер проекта «Кризис на Бесконечных Землях» о персонажах «Вселенной Стрелы» по комиксам DC, заявил, что связывался с Кейджем перед запуском сериала, сообщает IndieWire.

Буду честен, потому что о таком врать я не хочу. Мы... да, мы действительно связались с Ником Кейджем, — заявил Гуггенхайм.

По его словам, продюсеры общались с множеством актёров по поводу кандидатуры на роль Кларка Кента, но нашлись те, кто отказался.

Отмечается, что в 1990-х Кейдж мог перевоплотиться в Супермена, когда фильмом должен был заняться режиссёр Тиа Бёртон. Однако проект был отменён за несколько недель до начала съёмок.

Как писал NEWS.ru, компания Warner Bros. провела переговоры с американским актёром Майклом Б. Джорданом о его кандидатуре на роль Супермена.