Американский актёр Николас Кейдж был одним из кандидатов на роль Супермена.
Марк Гуггенхайм, шоураннер проекта «Кризис на Бесконечных Землях» о персонажах «Вселенной Стрелы» по комиксам DC, заявил, что связывался с Кейджем перед запуском сериала,
Буду честен, потому что о таком врать я не хочу. Мы... да, мы действительно связались с Ником Кейджем, — заявил Гуггенхайм.
По его словам, продюсеры общались с множеством актёров по поводу кандидатуры на роль Кларка Кента, но нашлись те, кто отказался.
Отмечается, что в 1990-х Кейдж мог перевоплотиться в Супермена, когда фильмом должен был заняться режиссёр Тиа Бёртон. Однако проект был отменён за несколько недель до начала съёмок.
Как писал NEWS.ru, компания Warner Bros. провела переговоры с американским актёром Майклом Б. Джорданом о его кандидатуре на роль Супермена.
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