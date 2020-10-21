Неутомлённый солнцем: Никите Михалкову — 75

20 октября в возрасте 93 лет умерла народная артистка РСФСР Ирина Скобцева. За годы своей кинокарьеры она снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах.

Дебют Ирины Скобцевой в кино состоялся в 1955 году в фильме Сергея Юткевича «Отелло» в роли Дездемоны. В 1956-м на Каннском кинофестивале эта картина получила приз за лучшую режиссуру, а...