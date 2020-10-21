Неутомлённый солнцем: Никите Михалкову — 75

Никита Михалков родился в октябре 1945 года в семье известного поэта и писателя Сергея Михалкова и его жены Натальи Кончаловской, которая тоже трудилась на ниве писательского мастерства. Творческая атмосфера в доме повлияла на будущего режиссёра и его брата — Андрея Кончаловского, не менее известного мастера кино. Несмотря на происхождение, творческий путь Никиты Михалкова не был безоблачным. Свой первый фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих» он снял в возрасте 28 лет после службы на флоте. Хотя у Михалкова за плечами была звёздная роль в картине Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» — фильм мгновенно принёс славу 18-летнему артисту, — он долгое время всё же не мог похвастаться большими результатами, в отличие от старшего брата. Сегодня Никите Михалкову уже не надо никому доказывать, что он не менее других своих творческих родственников прославил свой род. Актёр, режиссёр, общественный деятель — Никита Михалков уделяет много внимания политике и культуре современной России. Делает это ярко, интересно, даже скандально, оправдывая своё реноме одной из главных персон современной российской общественной жизни.
Никита Михалков снял такие фильмы, как «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Пять вечеров», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», «Урга — территория любви», «Утомлённые солнцем», «Сибирский цирюльник» и многие другие, сыграл более 60 ролей в своих и чужих фильмах.
Никита Михалков в роли Кольки на съёмках фильма «Я шагаю по Москве» (1964)
РИА Новости
Кадр из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974)
Russian Look/Global Look Press
Никита Михалков и Людмила Гурченко в кадре из фильма «Сибириада» (1978)
Russian Look/Global Look Press
Никита Михалков на съёмках фильма «Жестокий романс»(1984)
Russian Look/Global Look Press
Никита Михалков на съезде Союза кинематографистов РФ в Доме кино (1997)
Natalya Loginova/Global Look Press
Никита Михалков в ресторане «Прага» (1999)
Natalya Loginova/Global Look Press
Никита Михалков
Igor Gnevashev/Global Look Press
Никита Михалков (2004)
Vasilii Smirnov/Global Look Press
Никита Михалков на церемонии закрытия 40-го ММКФ (2018)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Никита Михалков на 7-й церемонии вручения премии «Золотой орёл» (2009)
Gennadii Usoev/Global Look Press
Никита Михалков во время эстафеты олимпийского огня — 2014 (2013)
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
Никита Михалков на открытии Летней киноакадемии Н. Михалкова (2012)
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
Никита Михалков на Международной книжной выставке-ярмарке на ВДНХ (2015)
АГН «Москва»
Открытие Академии кинематографического и театрального искусства Н. Михалкова (2015)
АГН «Москва»
Никита Михалков в Доме музыки (2015)
Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Никита Михалков на благотворительном вечере фонда «Русский силуэт» (2017)
Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Никита Михалков с супругой Татьяной на вручении премии «Золотой орёл — 2015»
Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Никита Михалков на фестивале «Таврида-АРТ» (2019)
Сергей Мальгавко/ТАСС