16+

Рубрики

Медиа

Архив

Кино

Netflix выпустит комедию с Райаном Рейнольдсом от сценариста «Крупной рыбы»

10:47, 26 августа 2020
Райан Рейнольдс Райан Рейнольдс Фото: Lee Jae-Won/Global Look Press

Стриминговый сервис Netflix готовит к выпуску комедию Upstate, в которой снимется Райан Рейнольдс. Сценарий напишет Джон Огаст, известный по работе на фильмами Тима Бёртона, среди которых «Крупная рыба», «Мрачные тени», «Труп невесты» и «Чарли и шоколадная фабрика».

Рейнольдс также выступит соавтором текста к будущей картине, сообщает Deadline. Ранее он имел опыт создания сценариев в фильмах о персонаже Дэдпуле вселенной Marvel.

Артисты также стали исполнительными продюсерами проекта. Пока что они не раскрывают детали сюжета и сроки выхода ленты.

Ранее стало известно, что Райан Рейнольдс снимется в сериале режиссёра Шона Леви, известного как создатель сериала «Очень странные дела». Проект получил название Our Name is Adam («Наше имя — Адам»), писал NEWS.ru.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео