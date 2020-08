Netflix выпустит комедию с Райаном Рейнольдсом от сценариста «Крупной рыбы»

https://static.news.ru/photo/e2a47dac-e770-11ea-9613-fa163e074e61_660.jpg Райан Рейнольдс Фото: Lee Jae-Won/Global Look Press

Стриминговый сервис Netflix готовит к выпуску комедию Upstate, в которой снимется Райан Рейнольдс. Сценарий напишет Джон Огаст, известный по работе на фильмами Тима Бёртона, среди которых «Крупная рыба», «Мрачные тени», «Труп невесты» и «Чарли и шоколадная фабрика».

Рейнольдс также выступит соавтором текста к будущей картине, сообщает Deadline. Ранее он имел опыт создания сценариев в фильмах о персонаже Дэдпуле вселенной Marvel.

Артисты также стали исполнительными продюсерами проекта. Пока что они не раскрывают детали сюжета и сроки выхода ленты.

Ранее стало известно, что Райан Рейнольдс снимется в сериале режиссёра Шона Леви, известного как создатель сериала «Очень странные дела». Проект получил название Our Name is Adam («Наше имя — Адам»), писал NEWS.ru.