Netflix выпустит комедию с Райаном Рейнольдсом от сценариста «Крупной рыбы»

Стриминговый сервис Netflix готовит к выпуску комедию Upstate, в которой снимется Райан Рейнольдс. Сценарий напишет Джон Огаст, известный по работе на фильмами Тима Бёртона, среди которых «Крупная рыба», «Мрачные тени», «Труп невесты» и «Чарли и шоколадная фабрика».
Рейнольдс также выступит соавтором текста к будущей картине,
Артисты также стали исполнительными продюсерами проекта. Пока что они не раскрывают детали сюжета и сроки выхода ленты.
Ранее стало известно, что Райан Рейнольдс снимется в сериале режиссёра Шона Леви, известного как создатель сериала «Очень странные дела». Проект получил название Our Name is Adam («Наше имя — Адам»), писал NEWS.ru.
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