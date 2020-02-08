https://static.news.ru/photo/6ed02244-4a79-11ea-89ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Описание сериала по мотивам компьютерной игры Resident Evil временно появилось на официальном сайте Netflix Media Center в пятницу, 7 февраля. Официального анонса ещё не было, поэтому текст сразу был удалён.

Город Клирфилд штата Мэриленд долгое время находился в тени, на первый взгляд, не связанных друг с другом организаций — корпорации Umbrella, закрытой психбольницы Гринвуд и округа Колумбия, Вашингтон. Сегодня, 26 лет спустя после обнаружения T-вируса секреты этих трёх сторон начнут выходить на поверхность на фоне первых признаков эпидемии, — говорилось в описании.

Пользователи Сети считают, что в сериале появится новая история со знакомыми фанатам серии игр мотивами.

Как ранее писал NEWS.ru, Konami прокомментировала недавние слухи о разработке новых частей Silent Hill. Представитель компании заявил, что авторы рассматривают возможность выпуска следующей игры знаменитой серии.