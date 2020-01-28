https://static.news.ru/photo/3850e938-41b9-11ea-b683-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bastian Stein/CC BY 2.0/commons.wikimedia.org

Konami прокомментировала недавние слухи о разработке новых частей Silent Hill. Представитель компании заявил, что авторы рассматривают возможность выпуска следующей игры знаменитой серии.

Сейчас мы ничего не можем рассказать, но мы прислушиваемся к отзывам потребителей и рассматриваем способы релиза следующей части, — рассказали Eurogamer в Konami.

Ранее пользователь Twitter под псевдонимом AestheticGamer, раскрывшийся немало точной информации о ремейке Resident Evil 3, сообщил , что Konami работает сразу на двумя проектами по Silent Hill: «мягкой перезагрузкой» франшизы и эпизодическим приключением в стилистике Until Dawn («Дожить до рассвета»). Как считает инсайдер, обе игры могут быть представлены в 2020 году.

Источники Eurogamer также отметили , что отношения между Konami и их бывшим сотрудником Хидео Кодзимой, создателем серии Metal Gear Solid и отменённой игры Silent Hills, начали налаживаться.

Ранее NEWS.ru рассказал, что журнал Famitsu традиционно опросил японских разработчиков и знаменитостей, чтобы определить лучшую игру. В 2019 году почётный титул достался Death Stranding от Хидео Кодзимы.