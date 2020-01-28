Konami прокомментировала недавние слухи о разработке новых частей Silent Hill. Представитель компании заявил, что авторы рассматривают возможность выпуска следующей игры знаменитой серии.
Сейчас мы ничего не можем рассказать, но мы прислушиваемся к отзывам потребителей и рассматриваем способы релиза следующей части, — рассказали Eurogamer в Konami.
Ранее пользователь Twitter под псевдонимом AestheticGamer, раскрывшийся немало точной информации о ремейке Resident Evil 3,
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Ранее NEWS.ru рассказал, что журнал Famitsu традиционно опросил японских разработчиков и знаменитостей, чтобы определить лучшую игру. В 2019 году почётный титул достался Death Stranding от Хидео Кодзимы.
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