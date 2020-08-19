Netflix обнародовал актёрский состав фильма «Пиноккио» Гильермо дель Торо

Представители стримингового сервиса Netflix опубликовали список актёров, которые приняли участие в мультипликационном мюзикле «Пиноккио» мексиканского режиссёра Гильермо дель Торо. Картина станет дебютом кинематографиста в анимации.
Главную роль исполнит Грегори Манн, известный по сериалу «Виктория»,
Действие классической сказки Карло Коллоди дель Торо решил перенести в Италию 1930-х годов, в период расцвета фашизма. В его истории кукла предстанет невинной душой, которая теряется в непонятном для неё мире.
Ранее стало известно, что Юэн Магрегор, возможно, исполнит песню в будущей ленте, писал NEWS.ru.
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