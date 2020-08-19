Netflix обнародовал актёрский состав фильма «Пиноккио» Гильермо дель Торо

https://static.news.ru/photo/bcef5d8c-e2bd-11ea-b77d-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Представители стримингового сервиса Netflix опубликовали список актёров, которые приняли участие в мультипликационном мюзикле «Пиноккио» мексиканского режиссёра Гильермо дель Торо. Картина станет дебютом кинематографиста в анимации.

Главную роль исполнит Грегори Манн, известный по сериалу «Виктория», сообщает Deadline. Юэн Макгрегор озвучил Сверчка Джимини, а звезда «Гарри Поттера» и «Игры престолов» Дэвид Брэдли сыграл Джепетто. В картине также приняли участие Тильда Суинтон, Кристоф Вальц, Кейт Бланшетт, Финн Вольфхард, Джон Туртурро, Рон Перлман, Тим Блейк Нельсон и Берн Горман.

Действие классической сказки Карло Коллоди дель Торо решил перенести в Италию 1930-х годов, в период расцвета фашизма. В его истории кукла предстанет невинной душой, которая теряется в непонятном для неё мире.

Ранее стало известно, что Юэн Магрегор, возможно, исполнит песню в будущей ленте, писал NEWS.ru.