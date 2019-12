https://static.news.ru/photo/24382e36-2b91-11ea-9558-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pedro Fiuza/Global Look Press

Создатели фильмов о Гарри Поттере готовят продолжение знаменитой франшизы. В нём будет рассказано об истории, которая произойдёт 20 лет спустя.

Основная часть актёрского состава вернётся, но будет добавлено несколько сюжетных линий, сообщает издание We Got This Covered.

Дочь Волан-де-Морта станет одним из главных персонажей фильма. Она попытается воскресить отца-злодея.

Новая лента станет началом сериала. В нём сюжет будет посвящён младшему сыну Гарри Поттера Альбусу Северусу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что школьный пастор Дэн Рихил в американском городе Нашвилл потребовал изъять из библиотеки книги о Гарри Поттере. Он заявил, что книги британской писательницы Джоан Роулинг несут опасность для детей. В частности, Рихил утверждает, что книги обманывают детей, показывая им магию «и доброй, и злой». Священнослужителя поддержали американские и итальянские экзорцисты.