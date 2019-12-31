Создатели фильмов о Гарри Поттере готовят продолжение знаменитой франшизы. В нём будет рассказано об истории, которая произойдёт 20 лет спустя.
Основная часть актёрского состава вернётся, но будет добавлено несколько сюжетных линий,
Дочь Волан-де-Морта станет одним из главных персонажей фильма. Она попытается воскресить отца-злодея.
Новая лента станет началом сериала. В нём сюжет будет посвящён младшему сыну Гарри Поттера Альбусу Северусу.
Ранее NEWS.ru сообщал, что школьный пастор Дэн Рихил в американском городе Нашвилл потребовал изъять из библиотеки книги о Гарри Поттере. Он заявил, что книги британской писательницы Джоан Роулинг несут опасность для детей. В частности, Рихил утверждает, что книги обманывают детей, показывая им магию «и доброй, и злой». Священнослужителя поддержали американские и итальянские экзорцисты.
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