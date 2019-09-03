https://static.news.ru/photo/4897428e-ce4a-11e9-9551-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hendrik Schmidt/ZB/Global Look Press

В американском городе Нашвилл пастор местной католической школы Дэн Рихил заявил, что книги британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере несут опасность для детей.

Об этом пишет издание The New York Post . Священнослужителя поддержали американские и итальянские экзорцисты. В частности, Рихил утверждает, что книги обманывают детей, показывая им магию «и доброй, и злой», передаёт Life .

Очень хитрый обман! Проклятия и заклинания в книгах являются настоящими проклятиями и заклинаниями. И человек, читая их, привлекает к себе злых духов, — заявил пастор в письмах, которые получили родители учеников школы.

В этих письмах Рихил сообщил, что книги о волшебнике будут изъяты из школьной библиотеки. Ребекка Хаммел, курирующая работу всех католических школ города, отметила, что пастор может запретить что-то в своей школе, однако это указание не распространяется на остальные учебные заведения Нашвилла.

Ранее News.ru писал о том, что в Страсбурге в колледже святого Этьена появились факультеты Гриффиндор и Слизерин, которые получили свои названия благодаря одноимённым факультетам магической школы из серии книг о волшебнике Гарри Поттере.