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Назван основной претендент на роль нового Джеймса Бонда

08:43, 20 августа 2021
Назван основной претендент на роль нового Джеймса Бонда Симу Лю Фото: Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press
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Основным претендентом на роль следующего Джеймса Бонда по версии зарубежной букмекерской конторы Ladbrokes является актёр азиатского происхождения Симу Лю. Об этом пишет Express.

На данный момент Симу Лю входит в число самых популярных находок Голливуда, и поскольку шоураннеры бондианы всё ещё ищут замену Дэниелу Крейгу, в ставках может быть огромный поворот сюжета, — заявил пиар-менеджер букмекерской конторы Алекс Апати.

32-летний Симу Лю хорошо зарекомендовал себя в Голливуде благодаря игре в сериале Netflix «Ассимиляция Кимов», более того, он сыграет супергероя Шан Чи в новом блокбастере Marvel «Шан Чи и легенда десяти колец». Амплуа Симу Лю предполагает не только убедительные актёрские навыки, но и превосходное владение боевыми искусствами: и то и другое он продемонстрировал в своих предыдущих ролях. В 2020 году в Сети делали ставки на то, что Дэниела Крейга, ставшего самым высокооплачиваемым актёром года, в роли Бонда заменит звезда «Венома» Том Харди.

Ранее нынешний Джеймс Бонд Дэниел Крейг высказал своё мнение о наследстве.

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