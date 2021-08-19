Назван основной претендент на роль нового Джеймса Бонда

Основным претендентом на роль следующего Джеймса Бонда по версии зарубежной букмекерской конторы Ladbrokes является актёр азиатского происхождения Симу Лю. Об этом пишет Express.

На данный момент Симу Лю входит в число самых популярных находок Голливуда, и поскольку шоураннеры бондианы всё ещё ищут замену Дэниелу Крейгу, в ставках может быть огромный поворот сюжета, — заявил пиар-менеджер букмекерской конторы Алекс Апати.

32-летний Симу Лю хорошо зарекомендовал себя в Голливуде благодаря игре в сериале Netflix «Ассимиляция Кимов», более того, он сыграет супергероя Шан Чи в новом блокбастере Marvel «Шан Чи и легенда десяти колец». Амплуа Симу Лю предполагает не только убедительные актёрские навыки, но и превосходное владение боевыми искусствами: и то и другое он продемонстрировал в своих предыдущих ролях. В 2020 году в Сети делали ставки на то, что Дэниела Крейга, ставшего самым высокооплачиваемым актёром года, в роли Бонда заменит звезда «Венома» Том Харди.

Ранее нынешний Джеймс Бонд Дэниел Крейг высказал своё мнение о наследстве.