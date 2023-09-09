Назван фильм — победитель Венецианского кинофестиваля Главный приз кинофестиваля в Венеции получил фильм Лантимоса «Бедные-несчастные»

Фото: Gian Mattia D'Alberto/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Золотого льва» 80-го Венецианского кинофестиваля получил фильм режиссера Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные», сообщает РИА Новости. Фантастическая мелодрама изначально была одним из фаворитов конкурсной программы, в фильме снимались Эмма Стоун и Уиллем Дефо.

Этот фильм рассказывает историю чудесного существа, и его бы не существовало без Эммы Стоун, еще одного чудесного существа. Этот фильм ее, без нее его бы не было, — сказал Лантимос, получая награду.

Стоун исполнила роль женщины, которую возвращает к жизни после гибели ученый, в роли которого выступил Дефо. Для этого он пересаживает ей мозг ее нерожденного ребенка.

Режиссер ленты Йоргос Лантимос четыре раза выдвигался на премию «Оскар». Он снял такие ленты, как «Лобстер», «Убийство священного оленя», «Фаворитка».

Приз за лучшую режиссуру в этом году достался итальянцу Маттео Гарроне за фильм «Капитан». Это история об африканских мигрантах на пути в Европу. Исполнитель одной из главных ролей в картине, сенегалец Сайду Сарр, получил приз имени Марчелло Мастроянни как молодой актер.

Гран-при жюри кинофестиваля получила японская лента «Зла не существует» режиссера Рюсуке Хамагути. «Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль отправился к Кэйли Спэни, сыгравшей в фильме «Присцилла», рассказывающем о жене Элвиса Пресли. Обладателем награды за лучшую мужскую роль стал Питер Сарсгаард за работу в фильме Мишеля Франко «Память».

Ранее стало известно, что церемония вручения премии «Оскар» перенесена на 2024 год из-за забастовки сценаристов и актеров. Мероприятие изначально было запланировано на 18 ноября текущего года, но теперь перенесено на 9 января 2024 года.