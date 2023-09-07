Названа новая дата вручения премий «Оскар» Вручение премий «Оскар» перенесли с 18 ноября на 9 января

Фото: Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Церемония вручения премий «Оскар» перенесена на 2024 год из-за забастовки сценаристов и актеров, сообщается в официальном пресс-релизе от организаторов. Ранее мероприятие было запланировано на 18 ноября, но теперь перенесено на 9 января 2024 года.

Известно, что лауреатами почетных премий станут актриса Анджела Бассетт, режиссер, сценарист и продюсер Мел Брукс, монтажер Кэрол Литтлтон и Мишель Саттер из Института Сандэнс. Шоу должно было пройти в отеле Fairmont Century Plaza в Лос-Анджелесе.

Киноакадемия находится в постоянном контакте с руководством обоих профсоюзов, чтобы быть в курсе возможных изменений и хода переговоров со студиями.

Американская гильдия киноактеров (SAG-AFTRA) в июле официально объявила забастовку. Переговоры между Гильдией и Альянсом продюсеров кино и телевидения завершились без заключения сделки. Пикетирование студий началось утром 14 июля. Президент SAG-AFTRA Фрэн Дрешер назвала оппонирующую организацию жадной.

Ранее сообщалось, что из-за забастовки актеров на грани срыва оказался Венецианский кинофестиваль. К забастовке присоединился также председатель жюри фестиваля, американский режиссер Дэмиан Шазель. На красной ковровой дорожке появилось всего несколько знаменитостей, в числе которых были актрисы Ольга Куриленко, Шарлотта Рэмплинг и Ксения Раппопорт.